Galatasaray'da koronavirüs şoku

13 Aralık 2020 Pazar, 21:07

Haftayı maç yapmadan BAY geçen Galatasaray, 1 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun tedavi altına alındığı bildirildi.

Galatasaray'da Arda, Babel, Okan, Omar gibi isimler koranavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüs tanısı konan futbolcunun geçen hafta şık bir gol atan Kerem Aktürkoğlu olduğu açıklandı. Galatasaray’ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray, 1 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu da sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 22 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Covid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.