Galatasaray’da Marcao şoku; final maçlarında yok!
Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandığını, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'da Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandığını, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Marcao'nun haziran ayında oynaması imkansız gibi duruyor.
İŞTE O MAÇLAR
Marcao'nun kaçıracağı olası maçlar şöyle: Rizespor(9), Gaziantep, Başakşehir (d), Trabzonspor, Alanyaspor (d). Marcao'nun alternatifi ise 16 yaşındaki Emin ve Ahmet Çalık.
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