Galatasaray'da Murphy kanunları

04 Ekim 2020 Pazar, 21:22

Galatasaray'a geçen haftaki Fenerbahçe derbisinden beri bir şeyler oldu.

Daha doğrusu şu ünlü Murphy kanunları işlemeye başladı Sarı-Kırmızılılar için. Neydi o kanun?

"Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir."

Gerçekten ters gidiyor işleri.

En güzel örnek de bugünkü Kasımpaşa maçı.

Öncelikle Fatih Terim'in "gönülsüz oynayan" isimlerden, "Belki bu hafta düzelirler" beklentisi Murphy kanunlarını da geçen bir tavır olsa gerek.

Hatta Albert Einstein'ın "Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek çılgınlıktır" sözü Belhanda’lı, Feghouli’li 11 için söylenmiş olsa gerek.

Ama kafaları karışık, ama maaş indirime gitmek işlerine gelmiyor bilinmez, bu Belhanda ile Feghouli'nin son 10 gündür oynamaya niyetleri yok. Yanlarına bir de futbola 13-14 ay ara veren Arda'yı koyduğunuz zaman, takım koşmayı, mücadele etmeyi unutuyor. Haydi diyelim ki, Arda'nın fizik gücü henüz lerinde değil, peki bu Belhanda ile Feghouli niye mücadele etmez? Mücadele etmiyorsa nasıl 11 yüzü görür?

Fatih Terim bile 45 dakika dayandı, Babel-Emre Kılınç-Falcao üçlüsünü sahaya sürdü. Aslında hamle doğruydu. Ne var ki, bu kez de Murphy kanunları devreye girdi. İşler ters gitti, toplar çift forvet oynayan Falcao'nun, Diagne'nin ya önüne ya arkasına düştü, şutlar kalecinin üzerine gitti.

Sonuç da kaçınılazdı öyle bir tablo karşısında.

Kasımpaşa'nın mücadele gücü ve Yusuf'un sol açık nasıl oynar resitalini alkışlayalım ve Galatasaray'a bakalım!

Kasımpaşa maçı özelinde Etebo'yla Taylan’ı bir kenara ayıralım, maç eksiği olan Emre Taşdemir'i de mücadelesi nedeniyle kutlayalım, Luyindama ile Marcao görevlerini eksik de olsa yaptılar, gerisi kafasına göre oynadı. Acı ama gerçek, takım oyununda yoklar, top kaybedildiğinde Etebo dışında kendini yırtan azıcık Taylan var, gerisi 'turist Ömer'.

Sağ bek Omar, hızlı ama önüne top açacak isim yok, küsüyor. Falcao sonradan girdiği veya oyundan alındığında savruk, Belhanda ile Feghouli için yeniden bir şeyler yazmaya bile gerek yok; değmez! Bu kadar 'ruhsuz' oynayan ikiliye nasıl dayanıyor Fatih Terim hayret! İkisinin ilk 45 dakikadaki toplam top kaybı sayısı 17.

Evet yanlış okumadınız, toplam maaş maliyetleri 8 milyon Avro’yu bulan bu ikilinin 45 dakikadaki kayıpları (9-8) toplam 17.

Peki kim kurtaracak geceyi, günü, haftayı sezonu?

Kasımpaşa önünde kurtarıcı yoktu. Falcao da galiba yedek kalmaya içerlemiş, topları hep karavanaya attı.

Evet, gördük ki futbol denge işidir, sol bek Saracchi'nin sakatlığı ile o denge bozuldu. Gerçi ligin ilk iki haftası sezonun kötü takımlarına karşı alınan galibiyetler de çok şişirildi ve düşüşe neden oldu o ayrı!

Ancak görünün bir gerçek var ki, Fenerbahçe-Rangers-Kasımpaşa serisinde gerçek Galatasaray ortaya çıktı; yorgun,bitkin, vurdumduymaz!

Şimdi Galatasaray'ın önünde milli ara var.

Transferin bitmesine 1 gün varken ve para yokken, Fatih Terim'in Einstein-vari bir çözüm üretmesi gerekeceğe benziyor, ya da Galatasaray'ı çok kötü günlerin beklediği bir gerçek!