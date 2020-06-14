Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı ile ilgili üzücü haber!

14 Haziran 2020 Pazar, 21:14

Galatasaray kalecisi Muslera, Rizespor maçında ciddi biçimde sakatlandı.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Rizespor maçının 14. dakikasında Skoda'nın şutunu kurtardı ancak rakibinin dizi ünlü file bekçisinin kaval kemiğine geldi.

Sahada ilk tedavisi yapılan ve ayağı hava yastığı ile desteklenen Muslera ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayağında kırık şüphesi vardı, doktorlar, Tibia ve Tibula kemiğinde 2 yerden kırık bulunduğunu açıkladılar.

Muslera, yerini Okan'a bıraktı.

Galatasaray'ın geçen yılki Rizespor maçında da Emre Akbaba'nın ayağı kırılmıştı.



