Galatasaray'da Mustafa Cengiz-Fatih Terim gerginliğinde flaş gelişme

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:58

Galatasaray'da yaklaşan olağan genel kurul öncesi mevcut başkan Mustafa Cengiz ile 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Fatih Terim arasındaki gerginliğin yeni boyutları ortaya çıkıyor.

cumhuriyet.com.tr o günlere ilişkin önemli bir ayrıntıyı yakaladı.

Anımsanacağı gibi Başkan Mustafa Cengiz, lig sürerken ve Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim'i başarısızlıkla suçlamış, hatta ünlü teknik adamın tesislerde hakimiyeti kaybettiğini, bazı oyuncuların da alem yaptığını iddia etmişti. Terim de o süreçte, "İç ve dıştaki sorunlarla mücadele ediyoruz" diyerek başkan Mustafa Cengiz'e gönderme yapmıştı.





İşte o günlerde Galatasaray yönetimi, kazanılan maç sonrası doğal olarak sevinç yaşadı. Yönetim kurulundan kıdemli bir isim de takım otobosü beklenirken serbest alanda teknik direktör Fatih Terim'in yanına gidip kutladı, ligin kalan haftaları ile ilgili de sohbet edildi.

İşte bu olayın hemen ardından salı sabahı Başkan Mustafa Cengiz, o yöneticiyi odasına davet edip, "Fatih (Terim) bizi sürekli eleştiriyor, sen gidip onunla sohbet ediyorsun, böyle bir şey yapma" dedi.

Söz konusu yönetici ne diyeceğini şaşırdı. Bazı yöneticiler durumdan haberdar olurken sadece 1-2 kişinin bu isme destek verdiği öğrenildi.