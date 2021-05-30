Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den "sosyal medya" açıklaması
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurulda aday olmayan başkan Mustafa Cengiz, sosyal medyada açtığı hesapların kapatılacağını duyurdu.
Galatasaray'da yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi aday olmayacağını açıklayan başkan Mustafa Cengiz, resmi sosyal medya hesaplarının kapatılacağını açıkladı. Cengiz, sosyal medya hesabından yayınladığı "Sosyal Medya Hesaplarım Hakkında" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık dönemimin başlarında, şahsıma ait gibi oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarını engellemek maksadıyla, kulüp profesyonellerimizin önerisi doğrultusunda açılmış olan sosyal medya hesaplarım kapatılacaktır.
Sosyal medya hesaplarımın açılması konusunda bana yardımcı olan direktörlerime ve profesyonellerime teşekkür eder, bilvesile tarafımdan açılmış hiçbir sosyal medya hesabımın olmadığını bildiririm.
Beni takip eden, beni eleştiren tüm camialara, özellikle değerli Galatasaray camiasına sevgi ve saygılarımı iletirim."
Cengiz'in paylaşımı şu şekilde:
Sosyal Medya Hesaplarım Hakkında pic.twitter.com/JOB2zqK7pD— Mustafa Cengiz (@MstfCngz1905) May 30, 2021
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