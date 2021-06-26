Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin tedavisi, sağ bek transferine yön verecek

Galatasaray'da tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu transfere yön verecek. Tecrübeli futbolcu eğer bu sezon da takıma katılmayacaksa sağ bek mevkine Galatasaray transfer yapacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:16
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin tedavisi, sağ bek transferine yön verecek
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Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu, Galatasaray 'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olacak.

Takımda tek sağ bek Yedlin kaldığı için teknik direktör Fatih Terim, bu bölgeye bir takviye istiyor. 

Yeni alınacak sağ bekin ise rotasyondan ziyade, ilk 11'de oynayabilecek, yüksek kalitede bir isim olması planlanıyor.

Omar'ın yeni sezona yetişmesi halinde bu planın rafa kalkabileceği ifade ediliyor.


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