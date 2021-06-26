Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin tedavisi, sağ bek transferine yön verecek

26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:16

Tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui'nin durumu, Galatasaray 'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olacak.

Takımda tek sağ bek Yedlin kaldığı için teknik direktör Fatih Terim, bu bölgeye bir takviye istiyor.

Yeni alınacak sağ bekin ise rotasyondan ziyade, ilk 11'de oynayabilecek, yüksek kalitede bir isim olması planlanıyor.

Omar'ın yeni sezona yetişmesi halinde bu planın rafa kalkabileceği ifade ediliyor.