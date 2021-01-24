Galatasaray'da Onyekuru için Kadıköy planlaması

24 Ocak 2021 Pazar, 09:35

Galatasaray'ın yeniden transfer ettiği Henry Onyekuru'nun hedefi belli oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, son resmi maçına 19 Eylül'de çıkan ve sadece 1 kez o da sonradan oyuna girerek forma giyen Onyekuru'nun bir an önce takıma girmesini istiyor. Tecrübeli hoca kondisyonerlerine verdiği talimatta Nijeryalı futbolcunun 6 Şubat'taki Fenerbahçe deplasmanına hazır olmasını istedi. Onyekuru, Galatasaray'ın geçen sezon Kadıköy'de aldığı tarihi zaferde oynadığı futbol ve attığı golle kilit rol oynamıştı.

Dün İstanbul'a gelen Onyekuru'nun ilk durağı Florya Metin Oktay Tesisleri oldu. Onyekuru çalışmalara başladı.