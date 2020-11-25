Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı. Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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