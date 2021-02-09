Galatasaray'da Ryan Donk kararı

Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da Ryan Donk gelişmesi yaşanıyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 15:09
Galatasaray'da Ryan Donk kararı
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Galatasaray savunma hattıyla nikah tazeliyor. Fernando Muslera, Marcao ve Ryan Donk ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin tecrübeli "joker" Ryan Donk'a 1+1 yıllık teklif yapacağı öğrenildi. 

Sezon başında sözleşmesi yeniden uzatılan Ryan Donk, indirimi kabul ederek 515 bin 750 euro garanti ücret almayı kabul etmişti.

35 yaşındaki Donk, 2016 yılının Ocak ayında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılı takıma transfer edilmişti.


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