Galatasaray'da savunmaya operasyon!

21 Haziran 2020 Pazar, 09:11

Galatasaray'da kadro revizyonu yaşanıyor. Eksikler nedeniyle bir çok kurgu deneyen Fatih Terim, stoperde Ahmet Çalık’ın yanında savunmanın lideri olarak Lemina’yı oynatacak. Kadroda bir de sürpriz hazırlığı yapılıyor...Son taktik provada Saracchi’nin yerine Linnes görev yaptı.

Galatasaray’ın Gaziantep ile oynayacağı lig maçının kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Teknik patron Fatih Terim, eksikler nedeniyle birçok farklı kurgu denerken, sonunda kararını verdi. Marcao ve Donk’un yokluğunda, stoperde Ahmet Çalık’ın yanında Lemina görev yapacak. Gabonlu orta saha oyuncusu, aynı zamanda savunmada liderlik görevini üstlenecek ve takım arkadaşlarını yönlendirecek. Terim, Lemina ile özel bir görüşme yaparak istediklerini tek tek anlattı.