Galatasaray'da seçim mi var?

16 Temmuz 2020 Perşembe, 07:33

Galatasaray'da em saha içinde hem yönetimsel anlamda işlerin kötü gitmesinin ardından sarı-kırmızılı camia kritik bir sürece girdi. Gündemde seçim var. Cengiz'in ağır geçen tedavi sürecine rağmen görevini bırakmama konusundaki ısrarına doktorları ve ailesi karşı çıkıyor. Camiada bir erken seçim olası gözüküyor.

CENGİZ’İN ADAYI KANÇAL



Seçim kulisleri, yönetim kurulunda da karşılık bulmaya başladı. Bazı yöneticiler olağanüstü genel kurul kararı alınması gerektiğini savunuyor. Yönetimde adaylık için ön plana çıkan isim Başkan Yardımcısı Kaan Kançal. Başkan Cengiz'in de Kançal'a destek vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

POLAT DESTEKLİ ÇELEBİ

Olağanüstü genel kurul kararı alınması halinde başkanlık için adı geçen adaylardan biri Işın Çelebi. Eski başkanlardan Adnan Polat'ın destek verdiği tecrübeli yöneticinin liste çalışmalarına başladığı konuşuluyor.

GENÇLİK ATEŞİ ELMAS



Genç ve dinamik bir başkan isteğini savunan üyelerin etrafında toplandığı aday Burak Elmas. Genç yaşına rağmen UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem başta olmak üzere birçok önemli süreçte yöneticilik yapan Elmas'a, genç üyelerden büyük destek var. Elmas ise Başkan Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle olaya hassas yaklaşıyor ve resmen seçim kararı alınmadan konuşmayacağının altını çiziyor.

Kaynak: Skor-Sözcü/Mesut Yıldırım

HAZIR ADAYI ÖZTÜRK

Uzun süredir başkanlık için çalışmalarını sürdüren ve Cengiz'in rahatsızlığından önce çalışmalarına start veren Metin Öztürk erken seçim için hazır. Aylardır yaptığı toplantılarda üyelere projelerini açıklayan Öztürk'ün seçim kararının hemen ardından listesini açıklaması bekleniyor.