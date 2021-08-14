Galatasaray'da stadyum isim hakkı görüşmeleri sürüyor
Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu'nun isim hakkının yeni sahibi için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sarı-kırmızılılar, muhtemel bir anlaşma durumunda yüklü bir geliri kasasına koyacak.
Galatasaray'da Haziran ayında göreve gelen Burak Elmas yönetiminin seçim vaatlerinden olan stat ismi sponsorluğu konusu, çözüme kavuşuyor. Sarı-kırmızılıların, isim hakkı için uluslararası bir şirketle son detayları çözdüğü öğrenildi.
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, şirketle iki hafta önce son detayları çözüme kavuşturdu. 5+5 yıl sürecek anlaşma kapsamında kulüp, 100 milyon Dolarlık geliri kasasına koyacak. Haberde, anlaşmaya forma sponsorluğunun dahil olmadığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılmasının beklendiği ifade edildi.
Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'nun temeli 2007'de atılmış, açılışı 15 Ocak 2011'de yapılmıştı.
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