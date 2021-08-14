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Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.