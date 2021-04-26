Galatasaray’da tecrübeli hoca Fatih Terim'in sözleri, başkanlık sinyali diye yorumlandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, hafta içinde kendisine istifa çağrısı yapan taraftar grubu ultrAslan’a Antalyaspor maçının ardından verdiği yanıt, Sarı-Kırmızılı camiada yeni bir konuyu gündemin ilk sırasına taşıdı.
Açıklamada bulunan tecrübeli hoca Fatih Terim, “50 yıldır ailemle, dostlarımla, G.Sarayımla yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri, zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem” dedi. Terim’in “pozisyon” vurgusu, hem taraftarlarda hem de camiada “Fatih Terim başkan adayı mı olacak?” şeklinde algılandı.
TEKLİF YAPMIŞLARDI
Galatasaray’da bir grup genel kurul üyesi, sezon içinde Fatih Terim’e “Başkan ol” teklifini iletmişti. Tecrübeli hoca, o dönem bu çağrılara olumsuz yanıt vermiş ve başkanlığı düşünmediğini ifade etmişti. Ancak 29 Mayıs’ta seçimin yapılacağının resmi olarak açıklanmasının ardından tecrübeli hocaya, başkan adaylığı için baskıların yeniden arttığı öğrenildi. Çok sayıda genel kurul üyesinin, Fatih Terim’in başkan adaylığına sıcak bakacağı kulislerde konuşuluyor.
ÖZBEK 3.6 MİLYON AVRO’YU HİBE ETTİ
G.Saray, eski başkan Dursun Özbek’e tüm alacaklarını ödedi. Özbek, alacaklarının bir kısmından feragatta bulundu, kulübe 3.6 milyon Avro hibe etti.
‘ŞİMDİLİK BUNU DÜŞÜNMÜYOR’
Ancak Fatih Terim’e yakın bazı isimler, tecrübeli hocanın şu anda sadece Galatasaray’ın başarısına odaklandığını, Sarı-Kırmızılıların futboldaki geleceğini planladığını, şimdilik başkan adaylığını düşünmediğini belirtti. Görüştüğümüz isimler; Terim’in başkan adayı olmak istese bunu üstü kapalı mesajlarla değil, direkt şekilde açıklayıp camiasıyla paylaşacağını aktardı.
SÖZLEŞME BEKLEYİŞİ
G.Saray’da 29 Mayıs’ta seçim yapılacak. Terim’in sözleşmesinin artı 3 yıllık opsiyonsuz hali ise 31 Mayıs’ta bitiyor. Seçim 29 Mayıs’ta yapılırsa, yeni başkanın ilk işi Terim’in kontratı olacak. Ancak pandemi nedeniyle seçim 29 Mayıs’ta yapılamazsa, Mustafa Cengiz yönetimi, kongre tarihine kadar göreve devam edecek. Bu ihtimal yaşanırsa Cengiz’in ve Terim’in sözleşme konusundaki tavrı merakla bekleniyor.
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