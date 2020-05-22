Galatasaray'da telekonferansla divan kurulu
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yarın telekonferans yöntemiyle yapılacak.
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, mayıs ayındaki olağan divan kurulu toplantısının yarın telekonferans şeklinde yapılacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Hamamcıoğlu, "Korona pandemisi nedeniyle nisan ayı divan toplantımızı yapamadığımız malumunuzdur. Tüm dünyayı sarsan bu olağanüstü durumun getirdiği yeni şartlara uyum sağlamak amacı ile daha önce 9 Mayıs 2020 tarihinde yapmayı planlamış olduğumuz mayıs ayı olağan divan toplantımız, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 13.30'da, KOVİD-19 salgını ve sosyal mesafe sınırlaması sebebiyle telekonferans şeklinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.
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