Galatasaray'da UEFA ve derbi hazırlıkları başladı
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Marcelo Saracchi’nin sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildiği öğrenildi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda perşembe günü sahasında Hajduk Split ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Medipol Başakşehir maçında tam süre alan oyuncular ile diğer oyuncuların ayrıldığı bölümde ise pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Marcelo Saracchi’nin sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildiği öğrenildi. Tedavisine başlanan Uruguaylı oyuncunun Fenerbahçe derbisinde görev alması da zora girdi.
Sarı kırmızılı takım Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak. Teknik direktör Fatih Terim’in katılacağı basın toplantısı ise saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde gerçekleşecek.
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