Galatasaray'da yaprak dökümü

21 Temmuz 2020 Salı, 14:26

Galatasaray’da uzun yıllar forma giyen ve önemli başarılara imza atan Ümit Davala’nın gelecek sezon Florya’da olmayacağı iddia edildi. Fatih Terim’in Galatasaray’daki üçüncü ve dördüncü dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevini yapan Davala’nın Antalya maçı ile birlikte kulübedeki son maçına çıkacağı öğrenildi.

TEKNİK KADRODA YENİLEME

Son dönemde kurmaylarında bazı değişiklikler yapmak istediği söylenen Fatih Terim, ilk olarak medya sorumlusu Hande Sümertaş’ın istifasını istemişti. Hande Sümertaş’ın ardından, Hasan Şaş’ın da istifasını kabul eden deneyimli teknik adamın Ümit Davala’nın yerine de bir kan değişikliği olması gerektiğini düşündüğü öğrenildi.

Fatih Terim, mevcut yardımcısı Levent Şahin’in yanı sıra, Göztepe maçından sonra futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan’ın yanında yer alacağını açıklamıştı. Bu iki ismin dışında bir ismi daha Florya’da ekibe dahil etmek isteyen Terim’in, Hakan Balta, Albert Riera ve Ayhan Akman isimlerinden birini düşündüğü öğrenildi.