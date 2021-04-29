Galatasaray'da Yedlin takıma döndü

Galatasaray'ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin takımla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 14:06
Galatasaray'da Yedlin takıma döndü
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Galatasaray'ın devre arası İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ten kadrosuna kattığı Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin antrenmanlara başladı.

27 yaşındaki savunma oyuncusu Yedlin, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sağ ayak bileği dış yan bağları yırtılan Yedlin Fatih Terim'in forma şansı vermesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek. 

Takıma devre arasında katılan DeAndre Yedlin Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist üretti. 


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