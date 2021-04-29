Galatasaray'da Yedlin takıma döndü
Galatasaray'ın Amerikalı sağ beki DeAndre Yedlin takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın devre arası İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ten kadrosuna kattığı Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin antrenmanlara başladı.
27 yaşındaki savunma oyuncusu Yedlin, Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sağ ayak bileği dış yan bağları yırtılan Yedlin Fatih Terim'in forma şansı vermesi halinde Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.
Takıma devre arasında katılan DeAndre Yedlin Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist üretti.
Video Haberler
- Kısıtlamayı delen hemşirenin feci ölümü
- Kuşadası'nda skandal görüntüler! Kameraya yakalandılar
- 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- İspanyol komedyen Juan Joya Borja hayatını kaybetti
- Dörtnala koşan at, trafiği birbirine kattı
- Ekmeğini kumların arasından çıkarıyor
- Babacan, Erdoğan'a sordu: Cevabını bekliyorum
- İkizdere'deki direnişe CHP'li vekillerden destek
- FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi!
- Sokaklarda ismi olanların büstleri de olacak
En Çok Okunan Haberler
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Firari Hakan Şükür, Belözoğlu’nu işaret etti
- Çanakkale Köprüsünü yapan şirkette kritik olay
- BioNTech aşılarla ilgili yeni karar
- Koca'dan korkutan açıklama
- Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
- Selçuk'tan sınavlarla ilgili açıklama
- İstanbul'da metro seferlerine 'tam kapanma' düzenlemesi
- Cumhurbaşkanlığı’ndan iktidara eleştiri