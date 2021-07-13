Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik'ten Galatasaray paylaşımı
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile Nicolae Stanciu için yapılan transfer görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın transfer hedefinde olan Nicolae Stanciu'nun kulübü Slavia Prag'ın başkanı Jaroslav Tvrdik, oyuncunun Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Slavia Başkanı Jaroslav Tvrdik sosyal medyada transfer ile ilgili bir habere yazdığı yanıtta, "Oyuncularımıza teklif vermek kulüplerin hakkıdır. Ancak teklifler Slavia ve oyuncu için ilgi çekici olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ama bir anlaşma olmadı. Stanciu'yu isteyen kulüp, bizimle anlaşmak zorunda" ifadelerini kullandı.
Stanciu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
Tvrdik'in paylaşımı şu şekilde:
Dekuji vam za strizlivy nazor. Je pravem klubu predkladat nabidky na nase hrace. Musi se vzdy jednat o zajimavou nabidku pro Slavii i hrace samotneho. Mluvil jsem s prezidentem Galatasaray na jeho zadost a zadna dohoda nevznikla. A vzdy musi dojit ke shode vedeni klubu a treneru.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) July 13, 2021
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