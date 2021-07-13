Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik'ten Galatasaray paylaşımı

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile Nicolae Stanciu için yapılan transfer görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 13:40
Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik'ten Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray'ın transfer hedefinde olan Nicolae Stanciu'nun kulübü Slavia Prag'ın başkanı Jaroslav Tvrdik, oyuncunun Galatasaray'a transfer olmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Slavia Başkanı Jaroslav Tvrdik sosyal medyada transfer ile ilgili bir habere yazdığı yanıtta, "Oyuncularımıza teklif vermek kulüplerin hakkıdır. Ancak teklifler Slavia ve oyuncu için ilgi çekici olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ama bir anlaşma olmadı. Stanciu'yu isteyen kulüp, bizimle anlaşmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Stanciu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Tvrdik'in paylaşımı şu şekilde:


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