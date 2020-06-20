Galatasaray'da yönetim krizi iddiası

20 Haziran 2020 Cumartesi, 14:43

Galatasaray Kulübü, yönetim bağlamında kaos yaşıyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlanıp kulüp idaresinden zorunlu olarak uzaklaşmasının ardından kulüpte bir dizi olay yaşandığı iddia edildi.

Galatasaray Store konusunda ortaya atılan, "kayırma" iddiaları yönetim tarafından yalanlanırken, bu kez basketbol şubesindeki istifalar kulübü zor durumda bıraktı.

Galatasaray Kadın Takımı'nın kaptanı Işıl Alben ile Tilbe'nin kulüpten ayrılmaları ile patlak veren kriz sonrası şu sorumlularından Erol Özmandıracı, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal’a basketbol şubesiyle ilgili önerileri sunmuş, basketbol genel menajeri Ömer Yalçınkaya’nın da görevden almasını isteyince tartışma yaşanmış ve Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever görevlerinden istifa etmişti. YÖnetici Mahmut Recevik de bu süreçte istifasını vermişti.

3 yönetici Başkan Cengiz'e olan saygıları nedeniyle sadece şubelerdeki görevlerinden ayrıldıklarını dile getirmişlerdi. Bu istifaların arkasında ise bir yöneticinin yakın akrabasının, Galatasaray basketbol takımına 'haksız' transfer edilmesinin yattığı öne sürüldü.

Bu konuda Galatasaray yönetimi henüz bir açıklama yapmadı.