Galatasaray'da yönetim sustu, üyeler İstanbul Sözleşmesi için gazetelere ilan verdi

29 Mart 2021 Pazartesi, 12:00

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına toplumun her katmanınden tepkiler gelirken, Galatasaray'da yönetimin sessiz kalışına ilk büyük tepki 700 kulüp üyesinden geldi.

Önceki bir bir basın açıklaması yapan kulüp üyelerinden 700'ü, bugün de günlük gazetelere ilan verdiler.

Spor dünyasında Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İBBSK ve Samsunspor yazılı açıklama ile İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline tepki göstermiş, Anadolu Efes de hem yaptırdığı özel forma forma hem de Instagram hesabından İstanbul Sözleşmesi konusunda tarafını belli etmişti.

GALATASARAY ÜYELERİNDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Galatasaray Spor Kulübü üyeleri verdikleri ilanla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararına tepki gösterdi. Yüzlerce üye tarafından imzalanan metinde şu ifadeler yer aldı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 2012 günü kabul edilen, adını kulübümüzün kurulduğu, dünyanın göz bebeği İstanbul şehrinden alan ve Türkiye’nin ardından 33 ülkenin imza attığı Uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nden, ülkemizin 9 yıl 8 gün sonra ani bir karar ile çekilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.”

“TOPLUMU OLUŞTURAN HER BİREYİN ÖZGÜRCE YAŞAMA HAKKI KUTSALDIR”

“Bu bağlamda, ‘Kızlarını okutmayan millet oğullarını manevi öksüzlüğe mahkûm etmiş demektir; hüsranına ağlasın’ diyerek, özgür eğitimli ve gelişmiş kız çocuklarının ve kadının toplumdaki önemini belirten Tevfik Fikret'in fikirlerinin emanetçisi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalayarak Türkiye’de bu inisiyatife üye olan ilk spor kulübü olan ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 ilkesine uyacağını taahhüt eden Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan bizler, 21. yüzyılda, kadına karşı şiddet, ev içi şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi kavramlarla mücadele eden her türlü fikrin yanında durmayı, gönül verdiğimiz renklere bir borç olarak bilmekte ve görmekteyiz. Toplumu oluşturan her bir bireyin özgürce yaşama hakkı kutsaldır. Bilim ve teknolojinin, dünyanın sınırlarını aştığı bu dönemde, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli şiddetin hedefindeki her bireyin korunması, temel hak ve özgürlüklerin savunulması gerekmektedir. Bu siyasi değil toplumsal bir meseledir ve bu şekilde ele alınması hem çağdaşlığın hem insanlığın gereğidir.”

Açıklamaya şöyle devam edildi, “Sporun her alanında kadın sporcularının başarıları ile göğsü kabaran Galatasaray Spor Kulübü'nün aşağıda adı bulunan üyeleri olarak bizler, gelecek yüzyıllarda, çeşitli spor dallarında gerek kulübümüzün, gerek ise ülkemizin bayrağını dalgalandıracak kadınların şiddet görmediği, çocuklarımızın ev içi şiddet nedir bilmediği, toplumda yerleşik dogmalar nedeniyle hayallerine ulaşmalarının engellenmediği bir toplumsal bilince ulaşmak adına, ülkemizin uluslararası nitelikte bağlayıcılığı olan sözleşmelere taraf olması gerektiğine inandığını belirtiriz. Bu nedenlerle ülkemizin çağdaş çizgisine ve saygınlığına zarar vereceğini düşündüğümüz bu kararın, yeniden gözden geçirilmesini rica ederiz. Saygılarımızla. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!”