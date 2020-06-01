Galatasaray'da yüzde 15'lik zorunlu indirim iddiası

01 Haziran 2020 Pazartesi, 08:35

Galatasaray yönetimi, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntıların artması üzerine hem camiayı hem de Türk sporunu sarsacak indirim kararlarına imza attı.

Korornavirüs ekonomik gerçeğiyle karşılaşan çalışanlar; e-devlet üzerinden SGK ve özlük hakları ile ilgili durumlarına baktıklarında ya ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da gelir ve beyanlarının asgari ücret seviyesine düşürüldüğünü iddia etti.

BAŞKAN CENGİZ’E RAĞMEN

TÜM şube yöneticileri ve çalışanlara elektronik posta ile iletilen kararlardaki en dikkat çekici ayrıntı ise şu: Futbolcu ve teknik kadroların maaşlarında yüzde 15; basketbol ve voleybol gibi faaliyetleri durdurulan tüm şube sporcularının ve teknik kadroların maaşlarında da yüzde 30 oranında indirim yapıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, hastalığına ve ameliyatlarına rağmen “Ödemeler eksiksiz yapılsın” demesinin ardından alınan bu kararlar, camiada huzursuzluğa yol açtı.

İsmini vermek istemeyen bir Galatasaray çalışanı “Çağırsalar yüzde 50, hatta tamamını verecekler olurdu. Galatasaray'a yakışan buydu. Kötü niyetliler zaten daha ilk gün sözleşmelerini feshederek alacaklarını alıp gitti. Zor günlerde para almadan hizmet eden, formasına ihanet etmeyenler mağdur edildi” dedi.





İŞTE GÖNDERİLEN O YAZI:

DEĞERLİ GALATASARAY ÇALIŞANLARI,

7 Nisan 2020'de FIFA'nın pandemiyi mücbir sebep ilan ederek yayınlamış olduğu tavsiye kararları ve ardından diğer bazı spor branşları federasyonlarının yayınladığı tavsiye kararları dikkate alınarak…

- Liglerinin sonlandırılması/iptal edilmesi dolayısıyla faaliyet gösteremeyen tüm şube sporcularımızın ve şube teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden %30 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.

– Faaliyeti ertelenen futbolcu ve teknik kadrolarımızın toplam sezonluk ücretleri üzerinden %15 oranında ücret indirimi yapılmasına karar verilmiştir.

– Bu ücret indirimi bir anda uygulanmayacak olup teknik kadro personelimizin her ay aylık maaşlarının en az yarısını alması temin edilecek ve ücret indirimi 4 ile 6 ay arasına yayılacaktır.

– Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan teknik kadro personelimiz ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.

– Belirlenen ücret indirimleri sporcularımız için bu sezon içinde uygulanacak ve tamamlanacaktır. Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulan amatör şube sporcularımız ayrıca bu ödenekten de yararlanacaktır.

– Çalışmaya devam eden idari personelimiz için de Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulmuş olup başka bir ücret indirimi öngörülmemektedir.

Kaynak: Skor