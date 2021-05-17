Galatasaray'dan anlamlı UEFA Kupası paylaşımı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:28

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı 17 Mayıs paylaşımıyla UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yılını kutladı.

17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.

Galatasaray, 2000 UEFA Kupası Finali'nde 17 Mayıs'ta Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'i penaltı vuruşları sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısı göstermişti.

İşte Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı:



