Galatasaray'dan anlamlı UEFA Kupası paylaşımı

Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yıl dönümünde "Tarih Bir Kere Yazıldı" etiketiyle kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:28
Galatasaray'dan anlamlı UEFA Kupası paylaşımı
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Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı 17 Mayıs paylaşımıyla UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yılını kutladı.

17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.

Galatasaray, 2000 UEFA Kupası Finali'nde 17 Mayıs'ta Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'i penaltı vuruşları sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısı göstermişti.

İşte Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı:



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