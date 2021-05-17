Galatasaray'dan anlamlı UEFA Kupası paylaşımı
Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yıl dönümünde "Tarih Bir Kere Yazıldı" etiketiyle kulübün sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı 17 Mayıs paylaşımıyla UEFA Kupası'nı kazanmalarının 21. yılını kutladı.
17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde "Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.
Galatasaray, 2000 UEFA Kupası Finali'nde 17 Mayıs'ta Kopenhag Parken Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal'i penaltı vuruşları sonucu 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısı göstermişti.
İşte Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımı:
#TarihBirKereYazıldı #17Mayıs2000 pic.twitter.com/qRJp2Mbxfy— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 17, 2021
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