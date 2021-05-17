Galatasaray Kulübü, 'Baba Gündüz'ü unutmadı
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve aynı zamanda teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç için vefatının 41. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ı (Baba Gündüz) vefatının 41. yıl dönümünde andı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan anma mesajında, "Futbolculuğunun yanı sıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:
Futbolculuğunun yanısıra lider kişiliği ve karizması dolayısıyla sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm spor çevreleri tarafından saygı ve sevgiyle karşılan Galatasaray tarihinin büyük efsanesi 'Baba' Gündüz'ü, ölümünün 41. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/XRyVKw93mB— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 17, 2021
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