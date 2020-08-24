Galatasaray'dan farklı prova

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:52

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 19 Yaş Altı Takımı ile yaptığı antrenman maçını 6-2 kazandı. Karşılaşmada Diagne 2 kez fileleri havalandırdı.

Bugün saat 11.00'de TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile yapacağı hazırlık karşılaşması, konuk ekipte bir oyuncuda koronavirüs çıkması üzerine iptal edilen sarı-kırmızılılar, 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı. A Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki mücadeleyi 6-2 kazanırken, golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaparken, karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram'ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de doksan dakikayı birer asistle tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.