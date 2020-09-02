Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer göndermesi

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:19

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer konusunda ezeli rakiperi Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'da katıldığı programda takımın son durumunu değerlendirdi. Günay “Sessizliğimiz eleştiriliyor. Çok konuşmayı doğru bulmuyoruz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. 2 yıl boyunca UEFA (FFP) anlaşmasının kurallarına uyduk. Orta saha transferi konusunda çalışmalar yapılıyor.

Şartlara uymayacağız, biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu. Yüksek maaşlı oyuncularımız için çalışmalarımız var” dedi. Günay, Fenerbahçe'ye de “Çok transferin zarar verdiğini düşünüyorum” göndermesini yaptı.

