Galatasaray’dan komisyon açıklaması

09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:55

Galatasaray, futbolcu menajerleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda kulübümüzün, futbolcu menajerlerine yüksek komisyon ücretleri ödediği şeklinde asılsız iddialar içeren haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Haberde sözü edilen sözleşmede belirtilen ücret, söz konusu menajere olan geçmiş dönem borçları da dahil edilerek yapılandırılması sonucunda oluşan toplam rakamdır" denildi.



