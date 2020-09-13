Galatasaray'dan Metin Oktay anması

13 Eylül 2020 Pazar, 12:41

Galatasaray’ın efsanelerinden ‘Taçsız Kral’ lakaplı Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Kozlu Mezarlığı’nda yapılan anma töreninin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘Tek aşkıydı Galatasaray’ diyerek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray’ı tercih etti. Şu an Galatasaray’ın tüm başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Galatasaray’ın sporcularına örnek bir kişiliktir. Kendisini ölümünün 29. yılında rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz" şeklinde konuştu.



ALBAYRAK: "HİÇBİR GALATASARAYLI’NIN UNUTACAĞINI ZANNETMİYORUM"



Abdurrahim Albayrak ise, merhum Metin Oktay’ın örnek bir insan olduğunu belirterek, "Tüm futbolculara örnek olan herkesin örnek aldığı, Metin isminin bu kadar çok olmasının yegane sebeplerinden olan Metin Oktay’ı tekrar rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı’nın unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay abimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman paraya bakmadı. Her zaman duruşa baktı. Örnek bir insan mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

