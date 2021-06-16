Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

16 Haziran 2021 Çarşamba, 00:01

Galatasaray, 19 Haziran'da yapılacak seçimle görev süresini dolduracak olan başkan Mustafa Cengiz'in herhangi bir telekonferans toplantısına katılmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten "Zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan duyuru şu şekilde:

"Başkanımız Mustafa Cengiz'in adı kullanılarak, bazı telekonferans toplantılarına iki kez katılım sağlandığı tespit edilmiştir. Başkanımız Mustafa Cengiz'in, Yönetim Kurulu toplantıları haricinde hiçbir telekonferans toplantısına katılım yapmadığını bildiririz."

Galatasaray'ın paylaşımı:



