Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in adının kullanılarak telekonferans toplantılarına katılım sağlandığının tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, 19 Haziran'da yapılacak seçimle görev süresini dolduracak olan başkan Mustafa Cengiz'in herhangi bir telekonferans toplantısına katılmadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten "Zorunlu açıklama" başlığıyla yapılan duyuru şu şekilde:
"Başkanımız Mustafa Cengiz'in adı kullanılarak, bazı telekonferans toplantılarına iki kez katılım sağlandığı tespit edilmiştir. Başkanımız Mustafa Cengiz'in, Yönetim Kurulu toplantıları haricinde hiçbir telekonferans toplantısına katılım yapmadığını bildiririz."
Galatasaray'ın paylaşımı:
Zorunlu açıklama pic.twitter.com/Rnkn3X9AYB— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 15, 2021
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