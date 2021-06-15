Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

15 Haziran 2021 Salı, 18:54

2021-22 sezonunu teknik direktörlük konusundaki belirsizlik nedeniyle geçtiğimiz gün teknik ekipten Selçuk İnan yönetiminde açan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, sabah antrenmanında iki gruba ayrıldı. Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel, kulübün sponsoru olan özel hastanede sağlık kontrolünden geçti.

Sezonu milli takımda kapatan veya milli takımlarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mostafa Mohamed; izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, cerrahi tedavisi sebebiyle ABD'de bulunan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve Covid-19 testi pozitif çıkan Radamel Falcao, antrenmanlarda yer almadı.

Galatasaray, hazırlıklarına akşam 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.