Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan Tayyip Erdoğan açıklaması

15 Haziran 2021 Salı, 18:26

Galatasaray'da başkan adayı Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan ve halihazırda ikinci başkanlık görevinde bulunan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulüpte 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediği iddiasını yalanladı.

Albayrak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"14 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Spor Gecesi adlı programda Haluk Yürekli'nin, şahsım hakkında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamaları tamamen gerçek dışıdır.

Kulübümüzün 19 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Başkanlık Seçimi ile alakalı olarak hiçbir üyemizle iddia edildiği şekilde bir görüşme gerçekleştirmedim. Gerçek dışı iddiaları sebebiyle Haluk Yürekli hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde:



