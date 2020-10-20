Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi.
Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.
Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.
Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2020-21
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|7
|2019-20
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|8
|2018-19
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|2017-18
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|13
|2016-17
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|11
|2015-16
|5
|2
|2
|1
|9
|6
|8
|2014-15
|5
|3
|1
|1
|6
|4
|10
|2013-14
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2012-13
|5
|4
|1
|0
|15
|6
|13
|2011-12
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|10
|2010-11
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|9
|2009-10
|5
|5
|0
|0
|17
|4
|15
|2008-09
|5
|3
|2
|0
|13
|4
|11
|2007-08
|5
|4
|1
|0
|14
|2
|13
TERİM YÖNETİMİNDEKİ EN AZ PUAN
Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.
Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:
|Sezon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|2020-21
|5
|2
|1
|2
|6
|4
|7
|2019-20
|5
|2
|2
|1
|6
|6
|8
|2018-19
|5
|4
|0
|1
|14
|6
|12
|2013-14
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2012-13
|5
|4
|1
|0
|15
|6
|13
|2011-12
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|10
|2003-04
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|10
|2002-03
|5
|4
|1
|0
|13
|4
|13
|1999-00
|5
|4
|0
|1
|13
|6
|12
|1998-99
|5
|5
|0
|0
|20
|3
|15
|1997-98
|5
|2
|2
|1
|12
|6
|8
|1996-97
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|10
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
Video Haberler
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- 600 polisle dev operasyon! Mahalle ablukaya alındı
- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
- Polisten Beyoğlu'nda ‘Çukur’ operasyonu
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı