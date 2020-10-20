Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a yenilerek puan kaybetmeye devam eden Galatasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi.

AA
20 Ekim 2020 Salı, 11:09
Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
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Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

Son olarak 2006-2007 sezonunun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az 8 puan elde etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de 5. haftalar itibarıyla son 14 sezondaki performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
2020-215212647
2019-205221668
2018-19540114612
2017-18541013313
2016-1753209411
2015-165221968
2014-1553116410
2013-145230739
2012-13541015613
2011-1253119410
2010-115302659
2009-10550017415
2008-09532013411
2007-08541014213


TERİM YÖNETİMİNDEKİ EN AZ PUAN

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı.

Galatasaray'ın Süper Lig'de Terim yönetimindeki ilk 5 hafta performansları şöyle:

SezonOGBMAYP
2020-215212647
2019-205221668
2018-19540114612
2013-145230739
2012-13541015613
2011-1253119410
2003-0453118610
2002-03541013413
1999-00540113612
1998-99550020315
1997-9852211268
1996-9753118610




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