Galatasaray’dan UEFA açıklaması
Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi’ne bağlı İnceleme Kurulu tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA, kulübümüzün 2019/20 sezonunda UEFA ile imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’nda belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde faaliyet gösterdiğini açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi’ne bağlı İnceleme Kurulu tarafından yapılan mali incelemeler sonucunda kulübümüzün 2019-2020 sezon yükümlülüklerini yerine getirdiğini, yapılan bu anlaşmanın 2020-2021 sezonunda da geçerli olacağını bildirdi" denildi.
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