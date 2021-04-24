Galatasaray'da Mustafa Muhammed geri dönüyor!
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Zorbay Küçük olacak
Galatasaray Kulübü, Mustafa Muhammed'in koronavirüs testinin negatife döndüğünü ve Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İşte Galatasaray resmi internet sitesinde yapılan açıklama...
Mostafa Mohamed'in Covid-19 Test Sonuçları Hakkında pic.twitter.com/RBl1IyZhUj— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 24, 2021
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