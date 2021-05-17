Galatasaray’ı seçim, Terim’in durumu ve transferle ilgili birçok belirsizlik ile kriz bekliyor
Averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, yeni sezon öncesi geleceği için büyük önem taşıyan birçok kritik konuda belirsizlikle karşı karşıya...
SEÇİM KRİZİ SÜRÜYOR
Yeni başkanın belli olacağı seçimin tarihi bilinmiyor. Bu durum, başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki yeni sezon planlarını sekteye uğratacak.
İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı tedbirler kapsamında; genel kurullar 1 Haziran’a kadar ertelendi. Mustafa Cengiz yönetimi 29 Mayıs’taki seçimi iptal etmişti. Kulüp haziran ayına yeni bir genel kurul tarihi açıklayacak.
TERİM’İN DURUMU NE OLACAK?
Malatya maçı sonrası, Mustafa Cengiz’i ve yönetimi eleştiren Fatih Terim’in sözleşmesinin artı 3 yıllık opsiyonsuz hali 31 Mayıs’ta bitiyor. Terim, bu tarih sonrası gereğini yapacağını açıkladı; yani istifasını sunacağını belirtti.
Seçimin haziran ayının hangi gününde olacağı bilinmediği için yeni başkanın göreve başlaması gecikecek. Terim’in durumu seçim sürecine bağlı. Ancak G.Saray haziran ayını teknik direktörsüz geçirme tehlikesiyle karşı karşıya.
12 OYUNCUNUN KONTRATI BİTTİ
G.Saray’da 12 futbolcunun; Arda, Emre Akbaba, Ömer, Şener, Linnes, Donk, Emre Taşdemir ile kiralık isimler; Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil, Etebo ve Saracchi’nin kontratı bitti. Bu isimlerin durumuyla ilgili görüşmeleri kim, nasıl yapacak bilinmiyor.
TRANSFERİ KİM YAPACAK?
Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak G.Saray, yeni sezonu erken açacak. Ancak transferlerin, kadro planlamasının, hazırlık programının akıbeti belirsiz.
Hazirandaki 280 milyon TL’lik ödemeyi, mevcut yönetimin mi yoksa seçim gerçekleşirse yeni başkanın mı yapacağı konusu bilinmezliğini koruyor.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- Peker'den, Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklama
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- İçişleri'nin genelgesi sonrası veryansın etti