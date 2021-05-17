Galatasaray’ı seçim, Terim’in durumu ve transferle ilgili birçok belirsizlik ile kriz bekliyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

SEÇİM KRİZİ SÜRÜYOR

Yeni başkanın belli olacağı seçimin tarihi bilinmiyor. Bu durum, başta futbol olmak üzere tüm branşlardaki yeni sezon planlarını sekteye uğratacak.

İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı tedbirler kapsamında; genel kurullar 1 Haziran’a kadar ertelendi. Mustafa Cengiz yönetimi 29 Mayıs’taki seçimi iptal etmişti. Kulüp haziran ayına yeni bir genel kurul tarihi açıklayacak.

TERİM’İN DURUMU NE OLACAK?

Malatya maçı sonrası, Mustafa Cengiz’i ve yönetimi eleştiren Fatih Terim’in sözleşmesinin artı 3 yıllık opsiyonsuz hali 31 Mayıs’ta bitiyor. Terim, bu tarih sonrası gereğini yapacağını açıkladı; yani istifasını sunacağını belirtti.

Seçimin haziran ayının hangi gününde olacağı bilinmediği için yeni başkanın göreve başlaması gecikecek. Terim’in durumu seçim sürecine bağlı. Ancak G.Saray haziran ayını teknik direktörsüz geçirme tehlikesiyle karşı karşıya.

12 OYUNCUNUN KONTRATI BİTTİ



G.Saray’da 12 futbolcunun; Arda, Emre Akbaba, Ömer, Şener, Linnes, Donk, Emre Taşdemir ile kiralık isimler; Gedson Fernandes, Onyekuru, Halil, Etebo ve Saracchi’nin kontratı bitti. Bu isimlerin durumuyla ilgili görüşmeleri kim, nasıl yapacak bilinmiyor.

TRANSFERİ KİM YAPACAK?

Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak G.Saray, yeni sezonu erken açacak. Ancak transferlerin, kadro planlamasının, hazırlık programının akıbeti belirsiz.

Hazirandaki 280 milyon TL’lik ödemeyi, mevcut yönetimin mi yoksa seçim gerçekleşirse yeni başkanın mı yapacağı konusu bilinmezliğini koruyor.