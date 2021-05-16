Galatasaraylı Ryan Donk'tan 4 yıldız göndermesi!
Galatasaraylı Ryan Donk, Süper Lig’de şampiyonluk için son ana kadar mücadele ettiklerini ifade ederek, "Asla pes etmedik. Maalesef olmadı,Türkiye’nin ilk ve tek 4. yıldızlı takımıyız" dedi.
Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Ryan Donk, Süper Lig’de şampiyonluk için son ana kadar mücadele ettiklerini ifade ederek, "Asla pes etmedik. Maalesef olmadı. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı gurur duyuyorum" dedi.
Galatasaray’ın başarılı futbolcularından Ryan Donk, sosyal medya hesabından bu sezon ile ilgili bir mesaj paylaştı. Şampiyonluk için son ana kadar mücadele ettiklerini belirten Donk, "Asla pes etmedik. Maalesef olmadı. Takımımızın verdiği mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Bu sezon olmadı ama Galatasaray’ın büyüklüğünü herkes biliyor. Tarihi başarıyla dolu takımımız nice yeni şampiyonlukların her zaman en büyük adayıdır! Türkiye’nin ilk ve tek 4. yıldızlı takımı!" ifadelerini kullandı.
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