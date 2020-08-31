Galatasaray'ı üzen Emre Akbaba gelişmesi
Galatasaray'ın deneyimli orta alan oyuncusu ligin ilk 3 haftası yok!
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sakatlığı can sıktı.
Galatasaray'ın deneyimli orta alan oyuncusu ligin ilk 3 haftası yok!
Ligin son haftasında Antalya maçında arka adalesinden sakatlanan Emre'nin henüz iyileşmediği ve riske atılmak istenmediği öğrenildi. Emre Gaziantep Başakşehir,Fenerbahçe maçlarını kaçıracak!
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