Galatasaray'ı üzen Emre Akbaba gelişmesi

Galatasaray'ın deneyimli orta alan oyuncusu ligin ilk 3 haftası yok!

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:51
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Galatasaray'da Emre Akbaba'nın sakatlığı can sıktı.

Galatasaray'ın deneyimli orta alan oyuncusu ligin ilk 3 haftası yok!

Ligin son haftasında Antalya maçında arka adalesinden sakatlanan Emre'nin henüz iyileşmediği ve riske atılmak istenmediği öğrenildi. Emre Gaziantep Başakşehir,Fenerbahçe maçlarını kaçıracak!


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