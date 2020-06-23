Galatasaray'ı yenen şampiyon olur!
Kalan son 6 haftada zirve ortağı Başakşehir ve Trabzonspor'u zorlu maçlar bekliyor. Kilit maçlar ise Başakşehir - Galatasarayve Galatasaray - Trabzonspor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, Başakşehir bitime 6 hafta kala liderliği ele geçirdi. Mutlu sona ulaşmak isteyen Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray kalan maçlarında kimlerle oynayacak?
Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Başakşehir, puanını 59'a yükseltirken, haftayı zirvede tamamladı.
Başakşehir'in kalan maçları (59)
29. hafta Başakşehir - Galatasaray
30. hafta Antalyaspor - Başakşehir
31. hafta Başakşehir - Denizlispor
32. hafta Konyaspor - Başakşehir
33. hafta Başakşehir - Kayserispor
34. hafta Kasımpaşa - Başakşehir
Süper Lig'de haftaya zirvede giren Trabzonspor, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanını 57'ye çıkardı ancak ikinci sıraya geriledi.
Trabzonspor'un kalan maçları (57 puan)
29. hafta Trabzonspor - Ankaragücü
30. hafta Galatasaray - Trabzonspor
31. hafta Trabzonspor - Antalyaspor
32. hafta Denizlispor - Trabzonspor
33. hafta Trabzonspor - Konyaspor
34. hafta Kayserispor - Trabzonspor
Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sivasspor, Süper Lig'de 28. haftayı 53 puanla 3. sırada tamamladı.
Sivasspor'un kalan maçları (53 puan)
29. hafta Sivasspor - Kayserispor
30. hafta Kasımpaşa - Sivasspor
31. hafta Sivasspor - Yeni Malatyaspor
32. hafta Fenerbahçe - Sivasspor
33. hafta Sivasspor - Gençlerbirliği
34. hafta Göztepe - Sivasspor
Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, 51 puanla haftayı 4. sırada kapattı.
Galatasaray'ın kalan maçları (51 puan)
29. hafta Başakşehir - Galatasaray
30. hafta Galatasaray - Trabzonspor
31. hafta Alanyaspor - Galatasaray
32. hafta Ankaragücü - Galatasaray
33. hafta Galatasaray - Göztepe
34. hafta Antalyaspor - Galatasaray
Video Haberler
- Maske uyarısı yaptı, hakarete uğrayıp minibüsten atıldı
- Riva'da görüntülendi! Kumsala oldukça yaklaştı
- 'Trump' Mersin'de ortaya çıktı
- Sosyal mesafeli pazarlık böyle görüntülendi
- Veyis Ateş: Şahsen utanıyorum, kandırıldık
- CHP'den 'Savunma Yürüyüşü' açıklaması
- Habertürk'te YKS tartışması! 'Burası onun yeri değil'
- Sahnede bayıldı! Koronavirüs olduğu ortaya çıktı
- Acemi askere eziyete ilişkin yeni gelişme
- Antalya’da Kaleiçi’ndeki tarihi kerpiç bina yandı