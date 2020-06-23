Galatasaray'ı yenen şampiyon olur!

Kalan son 6 haftada zirve ortağı Başakşehir ve Trabzonspor'u zorlu maçlar bekliyor. Kilit maçlar ise Başakşehir - Galatasarayve Galatasaray - Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 08:50
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, Başakşehir bitime 6 hafta kala liderliği ele geçirdi. Mutlu sona ulaşmak isteyen Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray kalan maçlarında kimlerle oynayacak? 

Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup eden Başakşehir, puanını 59'a yükseltirken, haftayı zirvede tamamladı. 

Başakşehir'in kalan maçları (59)

29. hafta Başakşehir - Galatasaray

30. hafta Antalyaspor - Başakşehir

31. hafta Başakşehir - Denizlispor

32. hafta Konyaspor - Başakşehir

33. hafta Başakşehir - Kayserispor

34. hafta Kasımpaşa - Başakşehir

Süper Lig'de haftaya zirvede giren Trabzonspor, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak puanını 57'ye çıkardı ancak ikinci sıraya geriledi.

Trabzonspor'un kalan maçları (57 puan)

29. hafta Trabzonspor - Ankaragücü

30. hafta Galatasaray - Trabzonspor

31. hafta Trabzonspor - Antalyaspor

32. hafta Denizlispor - Trabzonspor

33. hafta Trabzonspor - Konyaspor

34. hafta Kayserispor - Trabzonspor

Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Sivasspor, Süper Lig'de 28. haftayı 53 puanla 3. sırada tamamladı.

Sivasspor'un kalan maçları (53 puan)

29. hafta Sivasspor - Kayserispor

30. hafta Kasımpaşa - Sivasspor

31. hafta Sivasspor - Yeni Malatyaspor

32. hafta Fenerbahçe - Sivasspor

33. hafta Sivasspor - Gençlerbirliği

34. hafta Göztepe - Sivasspor

Süper Lig'de sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, 51 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

Galatasaray'ın kalan maçları (51 puan)

29. hafta Başakşehir - Galatasaray

30. hafta Galatasaray - Trabzonspor

31. hafta Alanyaspor - Galatasaray

32. hafta Ankaragücü - Galatasaray

33. hafta Galatasaray - Göztepe

34. hafta Antalyaspor - Galatasaray


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