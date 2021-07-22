Fenerbahçe'ye yabancı oyuncu transferinde kötü haber

22 Temmuz 2021 Perşembe, 13:43

Elden çıkarılmak istenen yabancı oyuncular konusunda ilerleme kaydedemeyen Fenerbahçe'de hazırlık döneminde bazı oyuncuların performansı da kafaları karıştırdı. Ayrıca şu an için yerli oyuncu statüsünde bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda Milli takım forması giymesi halinde yabancı statüsüne geçecek olma ihtimali sarı lacivertlileri düşündüren başka bir konu. İşte isim isim Fenerbahçe'nin 18 yabancı oyuncusu ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu...

KESİN OLARAK İSTENMEYENLER

Nabil Dirar (Fas): Uzun yıllardır Fenerbahçe'de forma giyen oyuncu bir dönem kadro dışı bırakılmış ama affedilmişti. Sözleşmesinin son yılına giren Dirar kadroda düşünülmüyor. Ancak aldığı ücreti veren bir takım da bulunmuyor. Fenerbahçe, başka bir takıma gitmesi halinde ücretinin üstünü vererek zararı azaltmayı amaçlıyor.

Mathias Zanka (Danimarka): Euro 2020'de yarı finale yükselen Danimarka Milli Takım kadrosunda yer alan futbolcu elden çıkarılmaya çalışılıyor. Geçen yıl Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanan futbolcunun sözleşmesindeki son senesi. Fenerbahçe, çok cüzi bir bonservisle bile olsa oyuncuyu göndermeye çalışıyor.

Mauricio Lemos (Uruguay): Villareal'den geçen sezon 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Lemos bekleneni veremedi ve kadroda düşünülmüyor. Şu an için sadece Yunanistan'ın Aris takımından bir teklif geldi ancak Fenerbahçe'nin bonservis bedeli talep etmesiyle transfer gerçekleşmedi.

Diego Perotti (Arjantin): Büyük umutlarla Roma'dan transfer edilen Perotti, sakatlıktan kurtulamadı. Oynadığı az sayıda maçta takımına büyük katkı veren oyuncu kadroda düşünülmüyor. Roma'dan geldiği ilk yılda oynadığı maç başına özel bir anlaşma yapan Perotti'nin bu yılki maliyeti Fenerbahçe tarafından karşılanacak. Arjantinli oyuncu, başka bir takıma gitse bile aradaki farkın sarı lacivertliler tarafından ödenmesini talep ediyor.

Kemal Ademi (İsviçre): Geçen yıl transfer edilen Ademi sezonun ikinci yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçirmişti. Kadroda düşünülmeyen oyuncuya Süper Lig kulüplerinden teklifler var. Fenerbahçe'nin oyuncuyu takasta da kullanabileceği belirtiliyor.

Filip Novak (Çek Cumhuriyeti): Geçen sezon Trabzonspor'dan gelen ve sol bek olarak transfer edilen Çek oyuncu istediği şansları bulamadı. Pereira'nın sisteminde de orta dörtlünün solunda forma şansı bulması zor gözüküyor. Sol stoper olarak kadroda alternatif olarak tutulması mümkün olabilir. Teklif gelirse gönderilecek isimlerden.

Mame Thiam (Senegal): Geçen sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya gelen Thiam, iyi niyeti ve çalışkanlığına rağmen yeterli görünmüyor. Oyuncunun Süper Lig'den birçok talibi bulunuyor. Thiam'ın takasta da kullanılabileceği belirtiliyor.

KAFA KARIŞTIRANLAR

Fenerbahçe'de hazırlık döneminde oynadığı oyunla teknik kadronun kafasını karıştıran isimler de bulunuyor. Bu futbolcular şöyle:

Miha Zajc (Slovenya): Geçen sezonu Serie A ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak geçiren Zajc, özellikle son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında orta sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekti. İtalya'da piyasası olan oyuncuya Fenerbahçe istediği teklifi alamazsa kadroda tutmayı düşünebilir.

Mbwana Samatta (Tanzanya): Geçer sezon kiralık olarak forma giyen oyuncunun zorunlu olarak satın alma opsiyonu devreye girdi ve Aston Villa'dan transfer edildi. Geçen sezon uyum sorunu yaşayan Tanzanyalı, özellikle Kasımpaşa maçında istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Hareketli oyunu ve isteğiyle dikkati çeken oyuncu istenilen bonservis ücretine ulaşılmaması durumunda kadroda kalacak gibi gözüküyor.

Marcel Tisserand (Demokratik Kongo): Geçen sezon Wolfsburg'dan transfer edilen stoper savunmada yaptığı hatalarla gözden düşmüştü. Ancak Vitor Pereira'nın takımın başına geçip 3'lü savunmaya dönmesi Tisserand'a yeni bir umut oldu. Daha önce 3'lü sistemde oynayan ve sistemi bilen Tisserand'ın sağ bek olarak da görev yapması takımda kalma şansını arttırdı.

MALİYETİ YÜKSEK OYUNCULAR

Fenerbahçe'nin performanslarından memnun olsa da aldığı ücret nedeniyle gönderebileceği iki oyuncu bulunuyor.

Luis Gustavo (Brezilya): Transfer edildikten sonra taraftarların sevgisini kazanan Luis Gustavo geçen sezon sakatlandıktan sonra istenen performansa ulaşamadı. Emre Belözoğlu döneminde yedek kalan oyuncunun maaşını veren bir kulüp bulunması halinde gönderebileceği belirtiliyor. Ancak bu şu an için zor gözüküyor.

Jose Sosa (Arjantin): Geçen sezon Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa, özellikle devamlı forma şansı bulduktan sonra takımına iyi bir katkı verdi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun aldığı ücret çok bulunuyor. Herhangi bir teklif gelmesi halinde maaş yükünden kurtulmak için Arjantinli'nin gönderilmesi gündemde.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE GÖNDEREBİLECEKLER

Sarı lacivertliler geçen sezon başı ve devre arası transfer ettiği 3 isimden çok umutlu. Bu oyuncular kadroda düşünülüyor ancak çok cazip bir teklif gelirse transferlerine izin verileceği belirtiliyor.

Dimitris Pelkas (Yunanistan): Geçen sezon başında Yunanistan'ın Paok takımından transfer edilen oyuncu takımı sahiplenmesi, performansı, attığı kritik gollerle büyük beğeni kazandı. Pereira'nın da performansından mutlu olduğu olduğu oyuncu ancak tatmin edici bir teklif gelirse satılacak.

Attila Szalai (Macaristan): Geçen sezonun devre arasında Apollon Limassol takamından transfer edilen Macar stoper, futboluyla büyük beğeni topladı. Euro 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çekti. Premier Lig'den talipleri olduğunu söyleniyor. Fenerbahçe, bu oyuncu için tok satıcı durumunda.İstediği ücret verilmezse oyuncu satılmayacak.

Bright Samuel-Osayi (İngiltere): Geçen sezon devre arası gelen oyunculardan biri de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Samuel-Osayi. Pereira'nın sisteminde orta sahanın sağında çok iyi bir performans ortaya koydu. İskoç takımları talip olsa da oyuncu ancak istenilen teklif gelirse satılabilir.

KADRODA OLMASI GARANTİ OLANLAR

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda bulunması garanti olan sadece iki oyuncu bulunuyor.

Enner Valencia (Ekvador): Geçen sezon serbest oyuncu statüsünde gelen Valencia, önce sağ kanatta, Emre Belözoğlu döneminde forvette başarılı bir performans sergiledi. Ekvador formasıyla Kupa America'da forma giyen Valencia gelecek sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alacak.

Steven Caulker (İngiltere): Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker serbest oyuncu olarak Fenerbahçe'ye imza attı. Serdar Dursun ile birlikte açıklanan iki oyuncudan biri olan Caulker'ın kadrodaki yeri garanti.

SORU İŞARETLERİ

Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan iki isim için belirsizlik bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye-Hollanda): 2018-19 sezonunda büyük mutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U-21 Milli takımı'nda da forma giyiyor. Sözleşmesinin son yılına giren Kadıoğlu, Hollanda Milli Takımı'nda forma giymesi halinde Türk statüsünü kaybedecek. Bu durum sarı lacivertlileri düşündürüyor. Oyuncunun satışı gündemde.

Allahyar Sayyadmanesh (İran): Fenerbahçe'de başka bir soru işareti de İranlı oyuncu Allahyar. 31 Aralık 2021'e kadar Ukrayna takımı Zorya Lugansk ile kiralık sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Ukrayna'da gösterdiği performansla büyük dikkati çeken oyuncunun 3.5 milyon Euro opsiyonu bulunuyor. Zorya Lugansk'ın bu opsiyonu kullanacağı var sayılıyor.

Kaynak: Ajansspor



