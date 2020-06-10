Galatasaray'ın acı kaybı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:32

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti.

Galatasaray, bir süre önce Özkarslı'ya hizmet plaketi vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan payalaşımda, "A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.



