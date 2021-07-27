Galatasaray'ın anlaştığı Patrik van Aanholt, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2021 Salı, 16:43
Galatasaray'ın anlaştığı Patrik van Aanholt, İstanbul'a geldi
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Galatasaray, serbest oyuncu statüsündeki sol bek Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığı açıklamıştı.

Sarı-kırmızılıların, anlaşmaya vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

Kulüp, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yapmıştı.

Patrick Van Aanholt, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giydi, 22 maçta 1 asistlik performans sergiledi.


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