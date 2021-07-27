Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu'nda konuştu
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün Divan Kurulu toplantısında üyelere hitap etti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e sahip çıktı:
"Hepimizin gerçekten üzüldüğü bir PSV mağlubiyeti aldık. Bu bizi ziyadesiyle üzdü. Ben de bir taraftarım. Ben de üzüldüm. Fakat geçmişte yapılan panik hatalarla Galatasaray’ın geleceğini asla tehlikeye atmayacağız.
Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz. Son dönemde yaptığımız transferlerle de yapmaya çalıştığımız kadro mühendisliğini siz de fark etmişsinizdir. Teknik direktörümüze yapılan haksız eleştirileri görüyoruz. Yapılan haksız eleştirilerin karşısında olacağımızı belirtmek isterim."
"YARGI KURULLARININ MAAŞINI TFF ÖDEMEMELİ"
Burak Elmas, TFF Tahkim Kurulu'nun yapısının ve Spor Yasası'nın değişmesi için teklif vereceklerini ifade etti:
"TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık. Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir.
Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz. TFF yargı kurulları bağımsız olmalıdır, maaşları TFF ödememelidir."
"ÇOK ŞEFFAF BİR YÖNETİMİZ"
Elmas, tüm eleştirilere açık olduklarının altını çizdi:
"Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle dinliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız. Biz çok şeffaf bir yönetimiz. Burada sizler adına bulunduğumuzun farkındayız.
Saygıdeğer divanımız, istediği her komisyonu kurar. Burada bir rol karmaşası var. Seçilmiş bir denetleme kurulu var. İçeriklerin incelenmesi divan kurulunun görevidir."
"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"
Burak Elmas, sorumluluklarını hissettiklerini kaydetti:
"Görevin ağır sorumluluğunu üzerimizde fazlasıyla hissettiğimizi, Galatasaray için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ve yapacağımızı belirtiyorum."
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