Galatasaray'ın Antalyspor maçı kadrosu belli oldu kritik eksikler var!

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 12:04
Galatasaray'ın Antalyspor maçı kadrosu belli oldu kritik eksikler var!
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Galatasaray; Antalya deplasmanına Falcao, Mohamed, Henry Onyekuru ve Yedlin'den yoksun gidecek.

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosu: 


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