Galatasaray'ın Antalyspor maçı kadrosu belli oldu kritik eksikler var!
Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray; Antalya deplasmanına Falcao, Mohamed, Henry Onyekuru ve Yedlin'den yoksun gidecek.
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosu:
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