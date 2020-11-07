Galatasaray'ın baş ağrısı Diagne!
Galatasaray’da 2018-2019 sezonunun devre arasında 10+3 milyon Avro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer edilen Mbaye Diagne beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray’da 2018-2019 sezonunun devre arasında 10+3 milyon Avro karşılığında Kasımpaşa’dan transfer edilen Mbaye Diagne beklentilerin altında kaldı.
Transfer olduğu sezon Çaykur Rize deplasmanında attığı golle üzerindeki baskıları kıran Senegalli son 2 sezondur Süper Lig’de çıktığı 9 maçta gol kaydedemedi.
Ligdeki son golünü de unutulmaz Rize deplasmanında kaydeden Diagne, geçen yıl Club Brugge kiralanmadan önce ligde 3 maça çıkmıştı.
Bu sezon da ligde 6 maçı geride bırakan yıldız golcü, 2018-2019’daki Başakşehir maçı da dahil edildiğinde oynadığı son 10 lig maçını boş geçmiş oldu. Diagne 11 Mayıs 2019’dan bu yana (540 gün) Süper Lig’de gole hasret.
NEFTÇİ MAÇINDA 2 GOL
Öte yandan Diagne, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Neftçi Bakü maçında 2 kez ağları sarsmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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