Galatasaray’ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulüpte iç barış vaat ediyor

02 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Başkanlığı döneminde kulüp içinde tartışmalar yaratan Mustafa Cengiz’in karşısına şimdiden 4 isim aday olarak çıktı: Eşref Hamamcıoğlu, Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas. Cengiz’in ise bugünlerde adaylığını açıklaması bekleniyor.

İddialı adaylardan iş insanı Eşref Hamamcıoğlu, önceki akşam ekonomi basını ile bir araya gelerek neden aday olduğunu ve hedeflerini açıkladı. Hamamcıoğlu, ilginç isimlerle yola çıkmış. Ahmet Yavuz Paşa, ünlü hukukçu Süheyl Batum, iş insanları Cemal Özgörkey, Hüsamettin Kavi, Tayfun Beyazıt bu isimler arasında.

40 yıldır Galatasaraylı, Divan Kurulu üyeliği de yapmış olan Hamamcıoğlu’nun adaylığının en önemli nedeni, Mustafa Cengiz’in genel kurul üyelerine “vesayetçi” suçlaması.

Galatasaray’da değerler erozyonu yaşandığını söylüyor Hamamcıoğlu ve kulüpte sevgi ortamının yok olduğunu, sorgulama değil, biat kültürünün geldiğini ve kulübün vasata mahkûm edildiğini anlatıyor. Kulüpte iç barışı sağlamak ve bu değerleri yeniden hatırlatmak için aday olduklarını söyleyen Hamamcıoğlu, şunları söylüyor:

- GALATASARAY’A YENİ DURUŞ: Son 3 senede Galatasaray’ı Galatasaray yapan çok önemli değerlerin yok olmaya başladığını, erozyona uğradığını gördüm. Bunlar birlikte hareket etme, karşılıklı sevgi ve saygı, dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi konulardır. GS’nin yeni bir duruşa ihtiyacı var.

- MALİ SORUNLAR BÜYÜK: Kulübün mali sorunları büyük. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Dengesiz ve disiplinsiz bir mali durumu var. Bu sorunları parası olan birinin de çözmesi mümkün değil. Doğru politikalar, değer yaratan projelerle geleceğiz.

- POPÜLİST TRANSFER YAPMAYACAĞIM: Son iki transfer kulübe 50 milyon Avro’ya mal oldu. Hiçbir işe yaramadı. Doğru transferler ve altyapıda kendi kaynaklarımızı güçlendirme temel politikalarımız olacak.

- DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ: Yeni gelir modelleri oluşturmak zorundayız. Yeni dönem veri yönetimi yapacağız. Ekip kurduk. 20 milyon taraftarımız var. Ayakları yere basan projeler yapacağız.

- BU FAİZLERLE BANKALAR REHİN ALIR: Kulüpler finansal bir kısırdöngüde. Çok zor. Siyasi irade bunu gördüğü için bir yeniden yapılandırma adımı attı. Bankalar Birliği ile anlaşma yapıldı. Ama bu faizlerle bu paraların ödenmesi mümkün değil. Bankaların kulüpleri rehin almaları söz konusu. Bu nedenle seçilirsek yeniden masaya oturulmasını isteyeceğiz. Mali reform yapamazsak yok oluruz.