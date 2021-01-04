Galatasaray'ın büyük hayal kırıklığı: Falcao

04 Ocak 2021 Pazartesi, 08:52

Radamel Falcao Galatasaray'a dert olmayı sürdürüyor. Eylül 2019’da görkemli bir şekilde geldi. Yılda 5 milyon Avro ile Türkiye’de en çok kazanan futbolcu. Ama 2 sezonda 31 maça çıkıp 30 maç kaçırdı. 4-6 hafta daha yok.

2019-2020 sezonunun başında (2 Eylül 2019) Avrupa'da ses getiren bir transferle Galatasaraylı olan ve yılda 5 milyon Avro kazanan Radamel Falcao, katkı bir yana, takımın en büyük sorunlarından biri oldu.

5 Kasım'da sakatlandıktan sonra futbola 62 gün ara veren 34 yaşındaki Kolombiyalı forvetin Antalyaspor maçında 29 dakika sahada kalabilmesi sabır taşırdı.

En az 4-6 hafta forma giyemeyecek olan Falcao, Cimbom'un devre arasındaki transfer planlarını da bozdu.

Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda 31 maça çıkan; aşil tendonu, uyluk ve adale sakatlıkları nedeniyle 30 mücadelede forma giyemeyen ünlü yıldızın takımdan gönderilmesi planı gözden geçirilecek.

Yönetim, önümüzdeki günlerde Falcao ile masaya oturup Haziran 2022'de sona erecek kontratını feshetmek için çaba harcayacak.

Deneyimli Kolombiyalı, Temmuz 2005'te başladığı profesyonel futbol kariyeri boyunca 35 kez sakatlık yaşadı. Bunların 16'sının uyluk sakatlığı olması dikkat çekiyor.

KISIR FORVET!

Galatasaray, kâğıt üzerinde çok iyi bir hücum hattına sahip. Ancak bu isimler; sakatlık, hastalık veya daha farklı sorunlar nedeniyle beklentilerin çok uzağında. Yıllık maaşları 10 milyon Euro'ya yakın olan Falcao, Diagne ve Babel, bu sezon ligde toplam 12 gol atabildi. Bu üçlü, Cimbom'un ligde attığı 25 golün yarısından azına imzasını koydu.

Falcao’nun kesin durumu çekilecek MR sonucuna göre netlik kazanacakken, sakatlığı atlatan Babel dün takım çalışmasına katıldı. Muslera, kendisi için hazırlanan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Etebo ve Feghouli'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavisi sürdü.

Yarınki Konya maçında Arda, Marcao, Falcao, Feghouli, Babel, Etebo, Omar ve Emre Kılınç; sakatlık veya cezaları nedeniyle yer almayacak. Diagne zorunluluk nedeniyle bu kez sahada olabilir. Senegalli yine oynatılmazsa, hücum hattı Oğulcan, Kerem ve Sekidika'dan oluşacak.

Kaynak: Skor