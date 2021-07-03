Galatasaray'ın doktoru Yener İnce, sakat oyunculara dair açıklamalarda bulundu

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:45

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan oyuncuların son durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yener İnce, sarı-kırmızılı futbolcular Omar Elabdellaoui, Mustafa Muhammed, Jimmy Durmaz ve Taylan Antalyalı ile ilgili GS TV'ye açıklama yaptı.

"OMAR, İDMANLARIN BİR KISMINDA BİZİMLE OLACAK"

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Norveçli sağ bek Omar'ın bugüne kadar birçok operasyon geçirdiğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Son 2 aşamaya geldik. Omar'ın kız kardeşiyle doku uyumu yüzde 100. Gözüne kız kardeşinden kök hücre nakli yapılacak. Bu işlem bir ay sonra yapılacak. Bunu takip eden bir ay sonrasında da bir kadavradan bu kök hücrenin üstüne kornea nakli eklenecek. Bunlar çok önemli ameliyatlar. Ameliyatların neticesinde Omar'ın bu gözünün de çok büyük oranda toparlamasını bekliyoruz. Diğer gözü yüzde 100 görmeye başladı. Bu süreçte Omar, idmanların bir kısmında bizimle beraber olacak. Çok iyi durumda. İnşallah gözle ilgili problemini sağlıklı bir şekilde çözebilirsek Omar da önümüzdeki aylarda bizimle beraber olacak."

"MUHAMMED GÜNBEGÜN İYİYE GİDİYOR"

Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in Dinamo Bükreş ile yapılan hazırlık maçında şanssız bir sakatlık yaşadığını aktaran Yener İnce, "Kötü bir darbe aldı. Darbeye bağlı olarak dizinde bir esneme oldu. Bağlarda herhangi bir kopma ve benzeri bir şey olmadı. Ancak esnemenin ve kemik ödeminin getirdiği sınırlamaları var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Günbegün daha iyiye gidiyor. Bugün kendisiyle özel bir program dahilinde çalıştık. Aldığımız reaksiyon son derece iyi. İnşallah böyle giderse beklenenden önce bizimle beraber olması mümkün olacak. Önümüzdeki hafta içinde bir değerlendirme yaparak daha güzel şeyler söyleyeceğiz." diye konuştu.

"JIMMY DURMAZ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİZİMLE BERABER"

İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın kalçasından ciddi bir probleminin bulunduğunun altını çizen sarı-kırmızılı kulübün doktoru, "Kalça operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatı güzel geçti. Ciddi anlamda toparladı. Önümüzdeki hafta bizimle beraber olacak. Durumu beklediğimizden daha iyiye gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

"TAYLAN'IN DİNLENMESİ GEREK"

Milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın kasık fıtığı ameliyatı olduğunu hatırlatan İnce, "Taylan'ın 10 Temmuz'a kadar dinlenmesi gerekiyor. 10 Temmuz'dan sonra o da antrenmanlara başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yener İnce, son olarak ülkesi Brezilya'dan dönen savunma oyuncusu Marcao'nun da karantina sürecini tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını kaydetti.