Galatasaray'da Mostafa Mohamed, koşu çalışmalarına başladı
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren 23 yaşındaki oyuncusu Mostafa Mohamed, fizyoterapist eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.
Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.
PSV maçına yetiştirilmesi hedeflenen Mısırlı forvet, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışması yaptı.
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