Galatasaray'da Mostafa Mohamed, koşu çalışmalarına başladı

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçiren 23 yaşındaki oyuncusu Mostafa Mohamed, fizyoterapist eşliğinde koşu çalışmalarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:27
Galatasaray'da Mostafa Mohamed, koşu çalışmalarına başladı
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Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.

PSV maçına yetiştirilmesi hedeflenen Mısırlı forvet, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışması yaptı.



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