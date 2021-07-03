Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin takımla kısmi olarak çalışabileceğini açıkladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:11

Galatasaray, yılbaşı gecesi elindeki havai fişeğin patlamasının ardından yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcusunun, takımla kısmi olarak antrenmanlarda yer alacağı, ayrıca operasyonlarının da süreceği belirtildi. Öte yandan kazadan sonra ilk kez Omar’ın yüzünün göründüğü fotoğraf paylaşıldı.

Galatasaray'dan Omar ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin operasyonel süreçleri devam edecek.”